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اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 8

اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 8 مترجمة HD 438,419,923 | مسلسلات تركية | أشرح أنت أيها البحر الأسود الخميس ١٥ / مارس / ٢٠١٨
أشرح أنت أيها البحر الأسود الخميس ٠١ / فبراير / ٢٠١٨
7 فيديو
التالي اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 8 مترجمة HD
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 8 مترجمة HD
الخميس ١٥ / مارس / ٢٠١٨ 6,111,365
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 7 مترجمة HD
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 7 مترجمة HD
الخميس ٠٨ / مارس / ٢٠١٨ 6,101,745
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2018
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2018
الجمعة ٠٢ / مارس / ٢٠١٨ 6,094,205
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 4 مترجمة HD اونلاين 2018
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 4 مترجمة HD اونلاين 2018
الخميس ١٥ / فبراير / ٢٠١٨ 6,076,070
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 3 مترجمة HD اونلاين 2018
اخبرهم ايها البحر الاسود الحلقة 3 مترجمة HD اونلاين 2018
الخميس ٠٨ / فبراير / ٢٠١٨ 6,068,335
أشرح أنت أيها البحر الأسود الحلقة 2 مترجمة HD اونلاين 2018
أشرح أنت أيها البحر الأسود الحلقة 2 مترجمة HD اونلاين 2018
الإثنين ٢٩ / يناير / ٢٠١٨ 6,057,415
أشرح أنت أيها البحر الأسود الحلقة 1 مترجمة HD اونلاين 2018
أشرح أنت أيها البحر الأسود الحلقة 1 مترجمة HD اونلاين 2018
الإثنين ٢٩ / يناير / ٢٠١٨ 6,057,350
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  • نشر في: الخميس ١٥ / مارس / ٢٠١٨
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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