فيلم Raju Ban Gaya Gentleman مترجم HD اونلاين 1992

قصة مسلسل Raju Ban Gaya Gentleman : عقد درجة في الهندسة. راج ماثور المعروف باسم راجو يرى أن موهبته تضيع في القرية لذا قرر أن يعود إلى بومباي. في بومباي يواجه تحديات في العثور على الوظيفة المناسبة حتى يلتقي ويصادق موظف الاستقبال في Chhabria Builders، Renu ، الذي يعمل مع توصيته على تولي المنصب كرئيس مهندسين في تلك الشركة. بعد هذا لا يوجد عودة إلى راجو بينما يستمر في تسلق سلم النجاح. غير أن راجو يواجه تراجعاً عندما سقط جسر قيد الإنشاء تحت إشرافه سحقًا حتى الموت بعض الناس - وهذا الإهمال لم يكلف راجو وظيفته فحسب ، بل كان بإمكانه أيضًا سجنه.

قصة مسلسل Raju Ban Gaya Gentleman : عقد درجة في الهندسة. راج ماثور المعروف باسم راجو يرى أن موهبته تضيع في القرية لذا قرر أن يعود إلى بومباي. في بومباي يواجه تحديات في العثور على الوظيفة المناسبة حتى يلتقي ويصادق موظف الاستقبال في Chhabria Builders، Renu ، الذي يعمل مع توصيته على تولي المنصب كرئيس مهندسين في تلك الشركة. بعد هذا لا يوجد عودة إلى راجو بينما يستمر في تسلق سلم النجاح. غير أن راجو يواجه تراجعاً عندما سقط جسر قيد الإنشاء تحت إشرافه سحقًا حتى الموت بعض الناس - وهذا الإهمال لم يكلف راجو وظيفته فحسب ، بل كان بإمكانه أيضًا سجنه.

نشر في: الأربعاء ١٤ / مارس / ٢٠١٨

فئة:

[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا

وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية