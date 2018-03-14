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البحر الذي في قلبي 2 الحلقة 25 الأخيرة

البحر الذي في قلبي الحلقة 25 (60) والأخيرة مترجمة HD 310,656,780 | مسلسلات تركية | البحر الذي في قلبي 2 الأربعاء ١٤ / مارس / ٢٠١٨
البحر الذي في قلبي 2 الخميس ٠١ / فبراير / ٢٠١٨
25 فيديو
التالي البحر الذي في قلبي الحلقة 25 (60) والأخيرة مترجمة HD
البحر الذي في قلبي الحلقة 25 (60) والأخيرة مترجمة HD
الأربعاء ١٤ / مارس / ٢٠١٨ 6,109,740
البحر الذي في قلبي الحلقة 24 (58) مترجمة HD
البحر الذي في قلبي الحلقة 24 (58) مترجمة HD
الخميس ٠١ / مارس / ٢٠١٨ 6,093,750
البحر الذي في قلبي الحلقة 23 (57) مترجمة HD
البحر الذي في قلبي الحلقة 23 (57) مترجمة HD
الأحد ١٨ / فبراير / ٢٠١٨ 6,078,605
البحر الذي في قلبي الحلقة 22 (56) مترجمة HD
البحر الذي في قلبي الحلقة 22 (56) مترجمة HD
الإثنين ١٢ / فبراير / ٢٠١٨ 6,072,170
البحر الذي في قلبي الحلقة 21 (55) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 21 (55) مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٠٤ / فبراير / ٢٠١٨ 6,063,135
البحر الذي في قلبي الحلقة 19 (53) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 19 (53) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٢ / يناير / ٢٠١٨ 6,047,730
البحر الذي في قلبي الحلقة 18 (52) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 18 (52) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٥ / يناير / ٢٠١٨ 6,040,385
البحر الذي في قلبي الحلقة 17 (51) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 17 (51) مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,024,720
البحر الذي في قلبي الحلقة 16 (50) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 16 (50) مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,024,655
البحر الذي في قلبي الحلقة 15 (49) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 15 (49) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٨ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,006,390
البحر الذي في قلبي الحلقة 14 (48) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 14 (48) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,997,225
البحر الذي في قلبي الحلقة 13 (47) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 13 (47) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٠٤ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,986,240
البحر الذي في قلبي الحلقة 12 (46) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 12 (46) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٧ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,975,060
البحر الذي في قلبي الحلقة 11 (45) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 11 (45) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٠ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,966,285
البحر الذي في قلبي الحلقة 10 (44) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 10 (44) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٠ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,966,220
البحر الذي في قلبي الحلقة 9 (43) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 9 (43) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٣ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,953,415
البحر الذي في قلبي الحلقة 9 (43) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 9 (43) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٠٦ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,944,575
البحر الذي في قلبي الحلقة 8 (42) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 8 (42) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٣٠ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,934,110
البحر الذي في قلبي الحلقة 7 (41) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 7 (41) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٣ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,925,855
البحر الذي في قلبي الحلقة 6 (40) مترجمة HD اونلاين 2017
البحر الذي في قلبي الحلقة 6 (40) مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٦ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,919,290
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  • نشر في: الأربعاء ١٤ / مارس / ٢٠١٨
  • فئة:
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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