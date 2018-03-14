البحر الذي في قلبي الحلقة 25 (60) والأخيرة مترجمة HD

قصة مسلسل البحر الذي في قلبي 2 الحلقة 25 الأخيرة : يتعلم يوسف الحقائق عن والدته ويغلق. هذه ولاية يوسف ، التي لم تكن ترغب في مقابلة أي شخص ، هي على الأسرة بأكملها ، وخاصة والده ميرات. Ece يريد يوسف لإيجاد طريقة ليغفر له. قرر العودة إلى المنزل لهذا. لكنها لن تكون بقدر ما يفكر يوسف. سوف يكون يوسف قد تميز إلى حد ما فيما يتعلق Ece ، على الرغم من أنه سوف يعقد التأهيل مع رسائل اعترافاته من Rashael. تعتزم ميرات لبدء الاستعدادات للزواج مع دنيز أثناء التعامل مع ابنه من جهة. ومع ذلك ، لا تريد دنيز القيام بذلك حتى يصبح يوسف أفضل. من ناحية أخرى ، فإن أليهان يشعر بالانزعاج من التعايش بين البحر والميرات ، وهو ما يراه في المزرعة باستمرار. لا يتحمل ميرات بشكل خاص القرب الذي أسسه مع أولاده. لذا ينظم حزباً آخر يهزم الحزب المفاجئ الذي أعده ميرات لأوزان. ومع ذلك ، فإن اختفاء أوزان في وسط الحزب سيحول الجميع إلى حالة من الارتباك. في حين يجري البحث عن أوزان ، الذي ضاع في المزرعة ، فإن رئيس فيجن سيدخل المنطقة مع زكريا ، المتابع الوحيد. ميرات ودنيز ، الذين كانوا في بعض الأحداث التي لا نهاية لها ، كانوا مرضى جدا من هذا الوضع. ميرات على استعداد لاتخاذ الخطوة الكبيرة لمحبته. هل سيسير بيكي سي معه في هذا الطريق؟ الحب الكبير ، نهاية سعيدة قريبة؟

قصة مسلسل البحر الذي في قلبي 2 الحلقة 25 الأخيرة : يتعلم يوسف الحقائق عن والدته ويغلق. هذه ولاية يوسف ، التي لم تكن ترغب في مقابلة أي شخص ، هي على الأسرة بأكملها ، وخاصة والده ميرات. Ece يريد يوسف لإيجاد طريقة ليغفر له. قرر العودة إلى المنزل لهذا. لكنها لن تكون بقدر ما يفكر يوسف. سوف يكون يوسف قد تميز إلى حد ما فيما يتعلق Ece ، على الرغم من أنه سوف يعقد التأهيل مع رسائل اعترافاته من Rashael. تعتزم ميرات لبدء الاستعدادات للزواج مع دنيز أثناء التعامل مع ابنه من جهة. ومع ذلك ، لا تريد دنيز القيام بذلك حتى يصبح يوسف أفضل. من ناحية أخرى ، فإن أليهان يشعر بالانزعاج من التعايش بين البحر والميرات ، وهو ما يراه في المزرعة باستمرار. لا يتحمل ميرات بشكل خاص القرب الذي أسسه مع أولاده. لذا ينظم حزباً آخر يهزم الحزب المفاجئ الذي أعده ميرات لأوزان. ومع ذلك ، فإن اختفاء أوزان في وسط الحزب سيحول الجميع إلى حالة من الارتباك. في حين يجري البحث عن أوزان ، الذي ضاع في المزرعة ، فإن رئيس فيجن سيدخل المنطقة مع زكريا ، المتابع الوحيد. ميرات ودنيز ، الذين كانوا في بعض الأحداث التي لا نهاية لها ، كانوا مرضى جدا من هذا الوضع. ميرات على استعداد لاتخاذ الخطوة الكبيرة لمحبته. هل سيسير بيكي سي معه في هذا الطريق؟ الحب الكبير ، نهاية سعيدة قريبة؟

نشر في: الأربعاء ١٤ / مارس / ٢٠١٨

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