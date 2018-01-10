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الأزهار الحزينة 3 الحلقة 16

الأزهار الحزينة الجزء 3 الحلقة 16 (104) مترجمة للعربية 2017 200,975,008 | مسلسلات تركية | الأزهار الحزينة الأربعاء ١٠ / يناير / ٢٠١٨
الأزهار الحزينة الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
111 فيديو
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التالي الأزهار الحزينة الجزء 3 الحلقة 16 (104) مترجمة للعربية 2017
الأزهار الحزينة الجزء 3 الحلقة 16 (104) مترجمة للعربية 2017
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الأربعاء ٢٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,670,015
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  • نشر في: الأربعاء ١٠ / يناير / ٢٠١٨
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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