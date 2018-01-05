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أبناء القلعة الحلقة 4

أبناء القلعة الحلقة 4 HD اونلاين 2018 94,288,864 | مسلسلات عربية | أبناء القلعة الجمعة ٠٥ / يناير / ٢٠١٨
أبناء القلعة الخميس ٢٨ / ديسمبر / ٢٠١٧
5 فيديو
التالي أبناء القلعة الحلقة 4 HD اونلاين 2018
أبناء القلعة الحلقة 4 HD اونلاين 2018
الجمعة ٠٥ / يناير / ٢٠١٨ 6,032,260
أبناء القلعة الحلقة 3 HD اونلاين 2018
أبناء القلعة الحلقة 3 HD اونلاين 2018
الخميس ٠٤ / يناير / ٢٠١٨ 6,030,310
أبناء القلعة الحلقة 2 HD اونلاين 2018
أبناء القلعة الحلقة 2 HD اونلاين 2018
الأربعاء ٠٣ / يناير / ٢٠١٨ 6,028,945
أبناء القلعة الحلقة 1 HD اونلاين 2018
أبناء القلعة الحلقة 1 HD اونلاين 2018
الخميس ٢٨ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,020,820
أبناء القلعة اعلان برومو HD اونلاين 2018
أبناء القلعة اعلان برومو HD اونلاين 2018
الخميس ٢٨ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,020,755
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  • نشر في: الجمعة ٠٥ / يناير / ٢٠١٨
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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