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عروس إسطنبول 2 الحلقة 15

عروس إسطنبول 2 الحلقة 15 (31) مترجمة 2017 111,963,480 | مسلسلات تركية | عروس إسطنبول الأحد ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٧
عروس إسطنبول الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
30 فيديو
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التالي عروس إسطنبول 2 الحلقة 15 (31) مترجمة 2017
عروس إسطنبول 2 الحلقة 15 (31) مترجمة 2017
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عروس إسطنبول 2 الحلقة 12 (28) مترجمة 2017
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عروس إسطنبول 2 الحلقة 11 (27) مترجمة 2017
عروس إسطنبول 2 الحلقة 11 (27) مترجمة 2017
الأحد ٠٣ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,985,720
عروس إسطنبول 2 الحلقة 10 (26) مترجمة 2017
عروس إسطنبول 2 الحلقة 10 (26) مترجمة 2017
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عروس إسطنبول 2 الحلقة 9 (25) مترجمة 2017
الأحد ١٩ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,965,050
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عروس إسطنبول 2 الحلقة 8 (24) مترجمة 2017
الأحد ١٢ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,952,635
عروس إسطنبول 2 الحلقة 7 (23) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 7 (23) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,943,340
عروس إسطنبول 2 الحلقة 6 (22) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 6 (22) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٩ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,933,980
عروس إسطنبول 2 الحلقة 5 (21) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 5 (21) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,925,270
عروس إسطنبول 2 الحلقة 4 (20) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 4 (20) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ١٦ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,918,705
عروس إسطنبول 2 الحلقة 3 (19) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 3 (19) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٠٩ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,913,115
عروس إسطنبول 2 الحلقة 2 (18) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 2 (18) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٠٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,903,105
عروس إسطنبول 2 الحلقة 1 (17) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 1 (17) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,240
عروس إسطنبول الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٧ / يونيو / ٢٠١٧ 5,790,200
عروس إسطنبول الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٠ / يونيو / ٢٠١٧ 5,749,640
عروس إسطنبول الحلقة 14 الرابعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 14 الرابعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٠٣ / يونيو / ٢٠١٧ 5,710,965
عروس إسطنبول الحلقة 13 الثالثة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 13 الثالثة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧ 5,678,725
عروس إسطنبول الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢١ / مايو / ٢٠١٧ 5,666,115
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  • نشر في: الأحد ٣١ / ديسمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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